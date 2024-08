Islandia cancela búsqueda de personas tras desplome de cueva de hielo

La policía de Islandia decidió cancelar este lunes una búsqueda de personas, después de que el fin de semana se reportó el desplome parcial de una cueva de hielo, al sur del país.

Las autoridades declararon que alrededor de las 3:00 de la tarde del domingo 25 de agosto, sus rescatistas fueron alertados de un incidente en el cual cuatro personas resultaron heridas.

A través de un comunicado, informaron que la visita de un grupo de 23 personas al glaciar Breidamerkurjokull, en el sur de Islandia, se vio afectada cuando una cueva de hielo se desplomó de la nada.

El hielo golpeó a cuatro dejando a dos con heridas graves. Lamentablemente, una de ellas perdió la vida como consecuencia de sus lesiones en el lugar del accidente y otra fue trasladada en helicóptero a un hospital cercano donde se presume está estable.

Tras darse a conocer que personas de diversas nacionalidades necesitaban apoyo, un equipo conformado por decenas de rescatistas acudieron a la zona donde trabajaron sin descanso por varias horas.

Al llegar la noche, la operación de búsqueda fue suspendida debido al riesgo que representaba, sin embargo, se reanudó apenas salieron los primeros rayos solares hasta que finalmente se canceló, explicó la policía.

La emisora pública islandesa RUV dio a conocer que no fue fácil transportar el equipo y el personal necesario hasta el glaciar Breidamerkurjokull, especialmente porque el terreno era agreste.

Se dice que las motosierras fueron las verdaderas protagonistas en esta búsqueda glaciar.

El incidente no pasó a mayores, ya que gran parte del grupo acompañado por un guía, estaba fuera de la cueva de hielo cuando se desplomó.

La policía canceló la búsqueda tras constatar que las personas que se encontraban en la zona en aquel momento eran 23, pese a que la información inicial señalaba que eran 25 (dos de ellas presuntamente desapareciedas).

