Registan mega terremoto cerca de las islas Fiyi

Agencia

Isla Fiyi.-Este jueves se ha registrado un potente terremoto de magnitud 8,1 cerca de las islas Fiyi, informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés). El epicentro del sismo se ha localizado 115 kilómetros al sudeste de la capital del país oceánico, Suva.

La profundidad del movimiento telúrico se estima en 669 kilómetros, informó RT.

Breaking: Magnitude 8.1 earthquake strikes off the coast of Fiji - @USGS https://t.co/BpeWbRLJmq pic.twitter.com/qhiGtKDGpT