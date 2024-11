Israel admite ataque con beepers y celebra triunfo de Trump.

El ministro de Finanzas de Israel Bezalel Smotrich, declaró la intención del gobierno de asegurar el control sobre los territorios de Gaza y Cisjordania; esto, apenas un día después de que Israel admitiera ser responsable del ataque con beepers contra Hezbollah en septiembre.

Smotrich, miembro del partido ultranacionalista Sionismo Religioso, enfatizó que estos territorios serían “arrebatados para siempre” a los palestinos y aprovechó la ocasión para expresar su optimismo por el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo que consideró una oportunidad para avanzar en la soberanía sobre los asentamientos en la región.

En su discurso, Smotrich declaró: “Estábamos a un paso de aplicar la soberanía sobre los asentamientos en Judea y Samaria (Cisjordania), y ahora ha llegado el momento de hacerlo”.

Smotrich también hizo un comentario incendiario al calificar de “nazis” a Hamás y a las milicias proiraníes, destacando su rechazo a poner fin a la guerra en Gaza.

