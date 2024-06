Estados Unidos ha solicitado a Israel que sea lo más transparente posible en la investigación sobre un bombardeo a manos del Ejército israelí contra una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Este incidente tuvo lugar en un campamento de refugiados en el centro de la Franja de Gaza y resultó en la trágica muerte de 40 palestinos, incluidos 14 niños.

La escuela ubicada en Nuseirat daba refugio a por lo menos 6 mil personas cuando fue atacada, declaró el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini en X (antes Twitter).

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller expresó lo siguiente en una rueda de prensa:

Another horrific day in #Gaza.

Another @UNRWA school turned shelter attacked.

This time in Nuseirat, in the Middle Areas, hit overnight by the Israeli Forces without prior warning to the displaced or @UNRWA.



At least 35 people were killed and many more injured.



The school…