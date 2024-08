Israel confirma muerte del periodista de Al Yazira en la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la muerte de Ismail al Ghoul, periodista de la cadena qatarí de noticias Al Yazira, durante un bombardeo en la Franja de Gaza y han asegurado que era miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ejército de Israel identificó ayer, a Al Ghoul como miembro de la fuerza de incursión de Hamás, conocida como Nujba, y también como periodista de la cadena qatarí, prohibida en Israel por "violar la seguridad del Estado".

Al Jazeera Media Network strongly refutes the baseless allegations made by the Israeli occupation forces in an attempt to justify its deliberate killing of our colleague, journalist Ismail Al Ghoul, and his companion, cameraman Rami Al Rifi. pic.twitter.com/OVQo075a8f

Más tarde, Al Yazira ha negado en un comunicado "las acusaciones infundadas" realizadas por el Ejército de Israel "en un intento por justificar el asesinato" de Al Ghoul y su compañero, el camarógrafo Rami Al Rifi, quien también perdió la vida en el ataque.

Asimismo, ha indicado que sus acusaciones se han realizado "sin aportar ninguna prueba, documentación o vídeo". La cadena ha destacado "el largo historial de invenciones y pruebas falsas" de Israel utilizadas para encubrir sus atroces crímenes" mientras niega a periodistas de todo el mundo el acceso a Gaza.

Al Jazeera refutes fabricated Israeli accusations against its journalist Ismail Al Ghoul and calls for an independent international investigation into the brutal and heinous crimes committed by the Israeli occupation forces against its journalists and staff.…