Israel confisca equipo de transmisión de AP por ‘violar nueva ley’

Funcionarios israelíes confiscaron el equipo de transmisión de The Associated Press (AP) en el sur de Israel, por supuestamente infringir una nueva ley de prensa al brindarle fotografías a Al Jazeera.

Al Jazeera es un canal satelital qatarí que al igual que otros miles de canales de todo el mundo, recibe transmisiones de video en vivo tanto de AP, como de otras organizaciones de noticias.

Acerca de lo que ocurrió con AP en el sur de Israel, Lauren Easton, vicepresidenta de comunicacióones corporativas declaró lo siguiente:

Funcionarios israelíes arrebataron sus pertenencias a The Associated Press en el sur de Israel por infringir una nueva ley de prensa. (Foto: AP)

Easton detalló que es importante que las autoridades de Israel les devuelvan su equipo lo más pronto posible para continuar con su transmisión en vivo, material que es utilizado por miles de medios de comunicación alrededor del mundo.

BREAKING: Israeli officials seize AP equipment and take down live shot of northern Gaza, citing new media law. https://t.co/EcxMVtrWA6