En un año, Israel dejará de formar parte de la Unesco

Agencia

PARÍS.- Tras un anuncio previo de su posible salida de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Israel envió un comunicado a la instancia mundial confirmando su retiro de la organización con fecha valida desde el día 31 de diciembre del año 2018.

De acuerdo con El Financiero, la UNESCO, cuya sede se encuentra en París, Francia, recibió una carta oficial de Israel en la que le anuncia su salida, informó el pasado viernes la directora general del organismo cultural de la ONU, Audrey Azoulay.

También te puede interesar: Por mayoría de votos rechazan resolución de Trump en la ONU

Israel había dicho anteriormente que tenía la intención de desafiliarse de la agencia por “ataques sistemáticos contra el Estado judío”. Azoulay dijo en un comunicado que lamenta profundamente la salida de Israel, la cual entrará en efecto el 31 de diciembre de 2018.

"Lo lamento profundamente, desde la convicción de que es dentro de la UNESCO, y no fuera de ella, desde donde los Estados pueden actuar mejor para contribuir a resolver los diferendos relativos a las esferas de competencia de la Organización, declaró la directora general de la UNESCO, la francesa Audrey Azoulay.

===========

Audrey Azoulay, the Director General of the UN’s culture and education organization UNESCO,... https://t.co/7Rkpr4j84o