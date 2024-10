Israel intercepta un 'objetivo aéreo sospechoso' en el mar Rojo

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron esta semana sobre la intercepción de un ‘objetivo aéreo sospechoso’ en el sur de Eilat, sobrevolando el mar Rojo.

Las autoridades israelíes detallaron que la Resistencia Islámica de Irak, se adjudicó la responsabilidad del ataque.

Por medio de un comunicado publicado en su perfil en la red social X (antes Twitter), las FDI confirmaron lo siguiente:

Por su parte, la coalición de milicias chiíes proiraníes Resistencia Islámica de Irak indicó que ha atacado por tercera vez en las últimas horas un ‘objetivo vital’ en Eilat, en esta ocasión con drones.

Las hostilidades en la región estallaron después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas lanzaran el 7 de octubre de 2023 una serie de ataques contra Israel que dejaron una enorme montaña de muertos y más de 240 rehenes.

El Ejército de Israel inició entonces una cruenta campaña militar contra Gaza que se salda por el momento con más de 42 mil 800 muertos, a los que se suman más de 750 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este.

