Israel Katz toma posesión como nuevo ministro de defensa de Israel

Israel le da la bienvenida a su nuevo ministro de defensa: Israel Katz, quien este 8 de noviembre ha tomado posesión ante el Parlamento y que desde ahora ocupará el lugar de Yoav Gallant.

Gallant fue destituido a principios de esta semana a medida que aumentaban las diferencias en el seno del gobierno israelí.

En un discurso, Katz manifestó que está más que ansioso de trabajar lado a lado con el Ejército de Israel, del que se proclamó un ‘ferviente defensor’ y señaló que ‘aprovechará’ sus capacidades para facilitar su trabajo.

