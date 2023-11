Israel pone en libertad a 30 niños y 3 mujeres de Palestina

Gracias a una tregua establecida con el grupo Hamás, el gobierno de Israel puso en libertad a un grupo de rehenes conformado por un total de 30 infantes y tres mujeres de Palestina, la madrugada del 24 de noviembre.

Esta liberación de ciudadanos palestinos, se alcanzó luego de que las fuerzas militares de Hamás liberaran a un cuarto grupo de rehenes.

Vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) transportaron a los liberados desde la prisión de Ofer, ubicada en Cisjordania, a la ciudad de Ramala, donde fueron recibidos por sus familias, así lo informó la agencia de noticias palestina Wafa.

We have now successfully facilitated the release of 33 Palestinian detainees from Ofer prison to Ramallah.



We have managed to do so thanks to our neutral intermediary role.