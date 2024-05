Israel: reportan primeros ataques de operación militar contra Rafah

Israel aprobó hoy lunes la operación militar en la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza, y las fuerzas israelíes estarían ahora atacando objetivos en el área, anunciaron funcionarios citados por The Associated Press.

El ataque contra Rafah se produce horas después que Hamás anunciara que había aceptado una propuesta egipcio-qatarí de alto el fuego.

The IDF is currently conducting targeted strikes against Hamas terror targets in eastern Rafah in southern Gaza. pic.twitter.com/bmZgoNKXMB