Israel rompe el tratado del cese al fuego y bombardea Gaza

Israel lanzó ataques aéreos contra la Franja de Gaza y milicianos palestinos respondieron despachando globos aéreos incendiarios al otro lado de la frontera el miércoles por segundo día consecutivo, poniendo a prueba la tregua que puso fin a la reciente guerra entra las dos partes.

La más reciente ola de violencia comenzó luego que un grupo de ultranacionalistas israelíes marcharon el martes por el sector oriental de Jerusalén.

Los palestinos consideraron la marcha una provocación y lanzaron los globos hacia el sur de Israel, donde provocaron incendios en campos agrícolas. Fue entonces que Israel lanzó los ataques aéreos, los primeros desde que una tregua el 21 de mayo puso fin a 11 días de enfrentamientos.

Pro-Palestine protestors have taken 42st in New York. The energy has increased significantly since news of Israel bombing Gaza reached the crowd. pic.twitter.com/K0szcFqLz3

Los bombardeos hicieron blanco en instalaciones usadas por Hamas para planificar ataques, informó el ejército israelí. No se reportaron heridos.

ISRAEL IS BOMBING GAZA AGAIN AS WE SPEAK. the ‘ceasefire’ meant nothing. please speak up and spread as much awareness as you can.#FreePalestine #GazaUnderAttack #Gaza_Under_Attack #SavePalestine



pic.twitter.com/yERgLHnPwr