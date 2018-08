Envevenan a un perro rescatista en Italia

Agencia

Italia.- Kaos, el perro que ayudó a rescatar a víctimas del terremoto magnitud 6.2 en Italia en 2016, murió luego de ser envenenado. De acuerdo con la agencia AP, los italianos están indignados y los activistas han pedido los castigos más severos para quien haya hecho la cruel acción.

De acuerdo con el portal de noticias The Huffington Post, el dueño del pastor alemán, Fabiano Ettore, dio a conocer la noticia en Facebook, la cual se ha compartido más de 70 mil veces, y así se despidió de su mascota:

"Continúa tu trabajo allá arriba, sigue buscando a los desaparecidos y salvando vidas".

Previamente, Ettore había dado a conocer que su perro había desaparecido y solicitó ayuda para localizarlo; sin embargo, casi una hora después, lo encontró en su jardín sin vida.

Tú, persona de m#$%a, espero que no puedas tener paz mientras vivas. Me has quitado lo más valioso que tenía, que dios te lo quite a ti, debería morir envenenado. Se lo has arrebatado a una comunidad entera porque él salvó vidas y espero que tú nunca lo necesites".

Kaos vivía en la ciudad de Amatrice, en la provincia de Rieti, en el centro de Italia. Fue nombrado el "perro héroe" después de encontrar sobrevivientes enterrados bajo los escombros en las horas posteriores al sismo.