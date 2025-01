Jack Smith renuncia tras fallidos casos contra Donald Trump

El fiscal especial Jack Smith presentó su renuncia al Departamento de Justicia tras concluir los informes finales sobre los procesos criminales fallidos que encabezó contra Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. Según documentos judiciales, Smith dejó su cargo el viernes, luego de entregar los reportes al fiscal general Merrick Garland.

Los informes, entregados el pasado martes, analizan las decisiones relacionadas con dos investigaciones clave: la retención de documentos clasificados en la residencia de Trump en Mar-a-Lago y los intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020, que culminaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Jack Smith has resigned from the DOJ. I appreciate his hard work and dedication to the rule of law.



Jack Smith is an American hero. pic.twitter.com/KSjqKCr3VL