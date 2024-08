Jamaica anuncia estado de emergencia tras múltiples ataques armados

Esta semana, el gobierno de Jamaica declaró el estado de emergencia en la parroquia de Claredon, en el sur del país.

Esta medida ha sido implementada después de múltiples ataques con arma de fuego que tuvieron lugar el fin de semana, los cuales dejaron a ocho personas sin vida, entre ellos, un niño de tan sólo siete años de edad.

El ministro de Seguridad Nacional, Hoarece Chang, anunció la medida después de que durante los últimos días haya estado establecido un toque de queda en la zona, señalando que ‘la evaluación’ de las autoridades es que ‘los altos niveles de violencia criminal experimentados en las áreas afectadas en una escala tan amplia pone en peligro la seguridad pública’.

They don’t get to kill innocent Jamaicans, and expect it to be business as usual.



Our response has been swift and has already started to deliver results with more to come.



Our trained law enforcement officers are going to get them. pic.twitter.com/Qdo1qCFLg6