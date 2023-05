James Webb detectan galaxia estática a 25 millones de años luz

El telescopio James Webb, el más potente construido hasta la fecha, ha permitido identificar la galaxia GS-9209, un conjunto de numerosas estrellas ubicada a 25 millones de años luz de distancia de la Tierra y formada unos 600-800 millones de años después del Big Bang.

Esta galaxia, identificada por científicos liderados por astrónomos de la Universidad de Edimburgo, es la galaxia del tipo inmóvil (que no genera nuevas estrellas) más antigua hallada hasta la fecha.

