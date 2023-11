‘Javier Milei es el presidente’: Sergio Massa acepta derrota en Argentina

El conteo de votos de la elección presidencial en Argentina continúa, sin embargo, el oficialista Sergio Massa aceptó su derrota y declaró que Javier Milei es el ganador.

Varios medios de prensa señalan que Milei aventaja a Massa, según encuestas de boca de urna, aunque las autoridades seguían sin divulgar los avances del conteo preliminar a casi dos horas de que cerraran los centros de votación.

Sin embargo, poco después del cierre de las urnas, Massa asumió su derrota ante Milei, aunque todavía sin resultados oficiales.