JD Vance se niega a retractarse y “jura” que migrantes comen perros y gatos

El compañero de fórmula de Donald Trump, candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance; mantuvo una postura y se negó a retractarse sobre supuestos comportamientos ilegales de haitianos en Ohio, en especial, a que se comen a perros y gatos de la gente.

A pesar de la falta de pruebas y las declaraciones de varios funcionarios desmintiendo estas acusaciones, Vance decidió no retractarse. Tanto el senador de Ohio como Trump alegaron que los haitianos en Springfield, una comunidad del estado, estaban involucrados en el secuestro y consumo de mascotas como perros y gatos.

De hecho, durante una entrevista con CNN, Vance afirmó que, de ser necesario, es capaz de crear historias falsas para que los medios de Estados Unidos “pongan atención al sufrimiento de los ciudadanos”, causados por la inmigración.

JD Vance straight up admits to making up the eating cats and dogs hoax to get the media to talk about immigration.



“If I have to create stories so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do." pic.twitter.com/SMqmcEKLmu