Jeff Bezos defiende postura neutral del Washington Post en elecciones de EU

Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño del Washington Post, justificó este lunes su reciente decisión de que el influyente diario no respalde a ningún candidato en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En un artículo publicado en el propio portal del Washington Post, Bezos explicó que la medida se tomó en función de "principios" y no por intereses personales.

Según Bezos, la decisión responde a la creciente desconfianza pública hacia los medios de comunicación, que se ha visto afectada por acusaciones de partidismo.

Washington Post staff are resigning in protest to Jeff Bezos stopping the newspaper endorsing Kamala Harris.



Thousands of subscribers have also shared that they have unsubscribed from the newspaper.



