Jeff Bezos y su prometida conocen en persona al Papa Francisco

Jeff Bezos, presidente ejecutivo de Amazon, y su prometida, la conductora Lauren Sánchez, sorprendieron al mundo al revelarse la parada que hicieron en el Vaticano para conocer en persona al Papa Francisco.

El magnate estadounidense y su pareja decidieron visitar esta semana al Pontífice durante sus vacaciones de lujo por Europa.

