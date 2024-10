Jimmy Carter celebra sus 100 años mientras enfrenta problemas de salud

Este martes, el expresidente Jimmy Carter, el más longevo en la historia de Estados Unidos, cumple 100 años en su hogar de Plains, Georgia. A pesar de los problemas de salud terminales que enfrenta, su familia ha compartido que está emocionado por votar en las elecciones del 5 de noviembre, donde la vicepresidenta Kamala Harris se postula como candidata .

Carter, que presidió el país de 1977 a 1981, es conocido por haber gestionado la crisis de rehenes en Irán y por su papel en la firma de los Acuerdos de Camp David en 1979, que establecieron la paz entre Egipto e Israel.

Former President Jimmy Carter celebrated his 100th birthday surrounded by family and friends in his backyard in Plains, Georgia. CBS News was there as he was wheeled outside, beneath the shade of his trees, to witness a military flyover with four fighter jets. pic.twitter.com/FKKd6XrHL6