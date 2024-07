Joe Biden abandona contienda electoral; anuncia su retiro en redes

El presidente Joe Biden abandona la contienda electoral luego de 'un bajo' desempeño en el debate que suscitó dudas, a lo que, a través de un anuncio, indicó que se retira de la carrera presidencial.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sorprendido al país al anunciar que abandona la contienda electoral para las próximas elecciones presidenciales.

La noticia fue dada a conocer en un comunicado compartido en la red social ‘X’, antes conocida como Twitter, en el que Biden expresó su agradecimiento a quienes han trabajado arduamente para su reelección y destacó los logros de su administración.

“Agradezco a quienes han trabajado arduamente para que sea reelegido”, se lee en el comunicado. Biden continuó dirigiéndose a sus compatriotas estadounidenses, resaltando los avances significativos logrados en los últimos tres años y medio.

Asimismo, Biden también mencionó otros logros notables de su administración, como la atención a un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas, la aprobación de la primera ley de seguridad de armas en 30 años, el nombramiento de la primera mujer afroamericana a la Corte Suprema y la aprobación de la legislación climática más significativa en la historia.

El presidente reconoció la resiliencia del pueblo estadounidense durante su mandato.

A pesar de su intención inicial de buscar la reelección, Biden explicó que cree que es en el mejor interés de su partido y del país que se retire de la contienda electoral.

Biden agradeció a la vicepresidenta Kamala Harris por su colaboración y al pueblo estadounidense por su apoyo. Prometió hablar a la Nación más adelante en la semana para dar más detalles sobre su decisión. Concluyó su comunicado con un mensaje de unidad y esperanza:

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que ha decidido no aceptar la nominación para la reelección y que enfocará todas sus energías en sus deberes como Presidente durante el resto de su mandato. Esta decisión reconfigura la estrategia del Partido Demócrata para las próximas elecciones.

El respaldo de Biden a Kamala Harris es significativo, ya que refuerza su confianza en su vicepresidenta y subraya la necesidad de unidad dentro del Partido Demócrata. Harris, quien ha sido una figura clave en la administración de Biden, ahora se perfila como la principal candidata para liderar al partido en las próximas elecciones presidenciales.

Esta decisión también refleja la estrategia del Partido Demócrata para consolidar su base y enfrentar al candidato republicano, Donald Trump. Con la propuesta de Biden, Kamala Harris recibe un impulso considerable, posicionándose como la opción preferida para mantener las políticas y avances logrados durante los últimos años.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV