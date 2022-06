La vida de las mujeres está en peligro: Biden tras anulación del aborto

El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo este viernes que “es un día triste para la corte y el país” luego que la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade, el fallo histórico de 1973 que legalizó el aborto en toda la nación.

“Ahora con Roe anulado, que quede bien claro, la salud y la vida de mujeres en toda esta nación están en peligro”, dijo en la Casa Blanca.

Añadió que “la corte ha hecho algo que nunca había hecho antes: ha quitado expresamente un derecho constitucional que es tan fundamental para tantos estadounidenses”.

La Casa Blanca se ha estado preparando para este momento desde mayo, cuando se filtró un borrador de la decisión. Los funcionarios federales se han reunido con líderes estatales, profesionales médicos y otros para prepararse para un futuro sin Roe vs. Wade.

Ahora, los planes de Biden serán puestos a prueba tanto en materia política como de las medidas a tomar.

Biden dijo que su gobierno defenderá el derecho de una mujer de viajar a otro estado para obtener un aborto.

Fuera de la sede de la Corte Suprema, una muchedumbre de partidarios del derecho al aborto creció tras conocerse el anuncio. Una facción rival se expresaba a favor, con carteles que decían: “El futuro es antiaborto” y “descuarticen la Roe”.

Today is a very solemn moment for the United States.



The Supreme Court expressly took away a Constitutional right from the American people that it had already recognized. They simply took it away. That's never been done to a right that is so important to so many Americans.