Joe Biden compara conflicto en Gaza con guerra en Ucrania

A su regreso de Israel, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, proporcionó un mensaje a la nación de las barras y las estrellas en el cual comparó el conflicto en Gaza con la invasión rusa en Ucrania.

"Hamas y Vladimir Putin representan diferentes amenazas pero comparten esto: ambos quieren aniquilar por completo la democracia", dijo el mandatario estadounidense.

"Asegurarnos que Israel y Ucrania tengan éxito es vital para la seguridad nacional".

El político informó que mandará al Congreso una solicitud urgente de ayuda para financiar las necesidades de seguridad de EU y apoyar a aliados, incluidos Israel y Ucrania.

"Este paquete de seguridad es un compromiso sin precedentes a la seguridad de Israel que afilará el filo militar de esa nación", anunció el presidente.

Biden destacó que durante su visita a Israel se reunió con el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, y con personas que vivieron el ataque de Hamas en Israel, el 7 de octubre.

Además tuvo una reunión con el jefe de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

"Estamos enfrentando un punto de inflexión en la historia, uno de esos momentos donde las decisiones que tomemos hoy determinarán el futuro de las décadas que vienen", enfatizó Biden.

Por último enfatizó que su compromiso con una solución al conflicto en Gaza, enfocado al establecimiento de dos estados.

