Joe Biden resta importancia a encuestas contra Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha restado importancia este domingo a las encuestas que le sitúan codo con codo con su presumible rival republicano y predecesor, Donald Trump, a quien ha descrito como un "perdedor".

El presidente ha elegido "centrarse en el resultado de las primarias" , que ha ganado de manera aplastante, aunque han aumentado ligeramente los porcentajes de votantes que han presentado un voto en blanco.

"Los verdaderos resultados son las primarias, y son los que hay que mirar" , ha insistido.