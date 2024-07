Joe Biden da positivo a COVID el mismo día en que abre la puerta a dejar candidatura

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en una entrevista con BET News que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre si un médico le diagnosticara un problema médico grave. Coincidentemente, hoy se dio a conocer que el presidente tiene Covid-19.

Además, hoy se reveló que el presidente Joe Biden dio positivo a COVID-19, hecho que se dio a conocer antes de que diera un discurso en una conferencia de la organización civil en pro de los derechos de latinos “UnidosUS”.

Joe Biden tested positive for COVID-19 AGAIN today...



Remember when he said, "You’re not gonna get COVID if you have these vaccinations.” pic.twitter.com/iicZCzDP5C