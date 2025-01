Joe Biden se despide de la presidencia: ‘hay que mantener la fe’.

En su último día completo como presidente de Estados Unidos, Joe Biden viajó a Carolina del Sur para despedirse con un mensaje pronunciado en la iglesia Royal Missionary Baptist Church.

El demócrata recordó su trayectoria política y el impacto que figuras como Martin Luther King Jr. y Robert F. Kennedy Jr. tuvieron en su decisión de dedicarse al servicio público.

BREAKING: Joe Biden moments ago at his final speech as president at the Royal Missionary Baptist Church service:



"We must hold onto hope. We must stay engaged. We must always keep the faith in the better days to come.



I’M NOT GOING ANYWHERE!" pic.twitter.com/GAn71JHKMB