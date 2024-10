Joe Biden visita Florida para evaluar daños causados por el huracán Milton

El presidente Joe Biden visitará St. Petersburg, Florida el domingo para evaluar los devastadores daños causados por el huracán Milton en las costas del estado. Además de inspeccionar la destrucción, Biden aprovechará la ocasión para instar al Congreso a aprobar fondos de emergencia adicionales antes de las elecciones del 5 de noviembre, lo que ha generado tensión política.

El presidente Biden, ha dirigido sus solicitudes al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien ha retrasado la decisión de aprobar los fondos hasta después de las elecciones.

Durante su visita, se espera que Biden anuncie un financiamiento de 612 millones de dólares para seis proyectos del Departamento de Energía destinados a mejorar la resiliencia de la red eléctrica en las zonas más afectadas por los huracanes. De este total, 94 millones de dólares serán asignados a dos proyectos en Florida, con 47 millones de dólares destinados a Gainesville Regional Utilities y otros 47 millones para una colaboración entre Switched Source y Florida Power and Light.

El presidente Biden señaló la importancia de estos fondos, destacando que son importantes para apoyar la recuperación, especialmente de las pequeñas empresas que fueron severamente afectadas por el paso del huracán.

Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris continúa con su labor en Carolina del Norte, otro estado afectado por el huracán Helene, donde se ha reunido con líderes religiosos y voluntarios para ayudar a las víctimas. Harris, quien también es candidata demócrata a la presidencia, ha utilizado estos eventos como parte de su campaña, instando a los votantes a participar en las próximas elecciones.

El presidente Biden ha sido criticado por el candidato republicano Donald Trump, quien ha cuestionado la respuesta federal a las tormentas, especialmente en Carolina del Norte. Biden y Harris, sin embargo, han rechazado estas críticas, acusando a Trump de difundir información falsa sobre los esfuerzos de recuperación.

