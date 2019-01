Joven queda paralítico tras vender su riñón por un iPhone

Agencia

PEKÍN, China.- Recientemente se dio a conocer que un hombre chino de apellido Wang en 2011 vendió su riñón derecho para poder comprar un iPhone y un iPad. Lamentablemente, hoy sufre serias consecuencias de salud.

De acuerdo con información revelada por Excélsior y el Huffington Post, el afectado tenía 17 años cuando decidió hacer el trueque en el mercado negro.

El entonces adolescente deseaba tener los lujosos dispositivos para demostrar en la escuela que 'estaba a la moda', sin embargo, sus padres no tenían los suficientes recursos para comprarlos.

En la plataforma china QQ encontró 3 intermediarios y viajó a Hunan para la operación clandestina.

El menor recibió 3 mil 200 dólares, el 10 por ciento del beneficio total, y se compró de inmediato un iPhone 4 y un iPad 2. Sus padres descubrieron todo cuando vieron que poseía estos dispositivos y le preguntaron con qué dinero los había adquirido.

La madre denunció el caso a la Policía, y posteriormente los tres intermediarios y dos médicos fueron condenados a prisión.

