Saltó al agua para salvar a un niño… pero no sabía nadar

LOS ÁNGELES, California.- Un joven perdió la vida luego de rescatar a un niño que cayó al agua en el Parque Nacional Sequoia en California.

La víctima fue identificada como Víctor "N", de 22 años de edad y, según indican medios locales, su familia y la de Vincent, el pequeño de cinco años, se habían dado cita en el parque para convivir.

"Su último esfuerzo fue acercar a Vincent fuera de la corriente para que su papá pudiera alcanzarlo".

A pesar de no saber nadar, Víctor se lanzó al arroyo en cuanto se dio cuenta de que el niño había caído al agua para sacarlo. El muchacho intentaba mantener la cabeza del niño a flote a fin de que éste pudiera respirar, pero la corriente lo hundió en varias ocasiones.

"Su último esfuerzo fue acercar a Vincent fuera de la corriente para que su papá pudiera alcanzarlo", dice la página de recaudación de fondos para ayudar a la familia a solventar los gastos del entierro.

Dos hombres que estaban pescando en el río ayudaron a sacar al niño del agua. En cuanto al cuerpo del muchacho, las autoridades lograron recuperarlo dos horas después del incidente.

“(Víctor) es el ángel de Vincent y será un héroe para todos nosotros para siempre. Siempre estaremos agradecidos".

El pequeño fue llevado al hospital en helicóptero y hoy se encuentra fuera de peligro.

