JPMorgan Chase llega a acuerdo con víctimas de Epstein

JPMorgan Chase anunció el lunes un acuerdo con las víctimas de Jeffrey Epstein que habían acusado al banco de ser el conducto financiero que permitió al financista continuar su operación de tráfico sexual.

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales que lo acusan de pagar cientos de dólares en efectivo a niñas menores de edad por masajes y luego abusar de ellas en sus casas en Florida y Nueva York. Fue hallado muerto en la cárcel el 10 de agosto de ese año, a los 66 años. Un médico forense dictaminó que su muerte fue suicidio.

La demanda presentada en la corte federal de Manhattan en noviembre buscaba responsabilizar financieramente a JPMorgan por el abuso de Epstein de adolescentes y mujeres jóvenes durante décadas. Se ha presentado una demanda relacionada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

BREAKING: JP Morgan Chase is prepared to pay $290 million to resolve claims by victims of Jeffrey Epstein, according to CNBC



