Juicio de Trump por pagos para encubrir acusaciones; será el 15 de abril

El calendario judicial para Donald Trump se ha fijado: el primer juicio en su contra comenzará el 15 de abril. El juez de Manhattan, Juan M. Merchan, ha tomado esta decisión tras rechazar las peticiones de la defensa del expresidente para posponer o desechar completamente el caso.

Las acusaciones giran en torno a los pagos realizados para silenciar acusaciones, y el juez ha desestimado las afirmaciones de la defensa sobre fallas en el proceso. A pesar de los intentos de Trump por aplazar el juicio, el juez ha sido firme en su decisión.

