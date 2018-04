Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, la Justicia estadounidense puso punto final a una larga batalla legal por los derechos de autor de una serie de famosas 'selfies' tomadas por un macaco, negándole al animal los derechos sobre dicho material gráfico.

La Corte de Apelaciones número 9 de Estados Unidos, reveló que la Ley de Propiedad Intelectual no autoriza de manera expresa a los animales a presentar demandas por violación de derechos de autor, publicó Excélsior.

También te puede interesar: ¡Sigue con vida! Joven es atacado por tres animales salvajes

Sin embargo, quien presentó una contra el fotógrafo David Slater fue la organización internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) la cual exigía que el mono obtuviera los derechos.

De acuerdo con el Huffington Post este problema comenzó en 2011 cuando el británico visitó junglas de Indonesia para fotografías a varias especies amenazadas.

Durante su viaje tuvo la suerte de encontrarse con un grupo de 20 macacos negros, de los cuales, hasta la fecha, existen pocos registros visuales.

Slater tardó un par de días en ganarse la confianza de los curiosos animales, los cuales aprovechaban su presencia para olfatear sus prendas y jugar con sus objetos personales.

Al darse cuenta de esto, el hombre decidió dejar lista la cámara para que los monos pudieran tomarse fotos. Dichas 'selfies' rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

Entre los medios de comunicación que publicaron las fotos, fueron Wikipedia y Techdirt, quienes se negaron a darle los derechos de autor a Slater argumentando que las fotos le pertenecían al simio.

Luego de un tiempo, las imágenes fueron subidas a Wikimedia Commons, donde podían ser descargadas de modo libre, lo que conllevó grandes pérdidas económicas para Slater, quien terminó demandando a Wikipedia.

Posteriormente, decidió publicar un libro con sus fotografías, entre las que se incluían los autoretratos del macaco, lo cual no fue del agrado de PETA y demandó al fotógrafo.

La organización animalista exigía que el mono fuera dueño de los derechos y se ofreció como administradora de los fondos recaudados por la imagen del animal, prometiendo que los ingresos se utilizarían en campañas de protección a primates.

#GoodDayBoca, #WackyNews. Court rules animals can't file #Copyright lawsuits after a case involving PETA stepping in to represent a macaque that took photos of itself using a camera owned by photographer David Slater. #BocaRaton #liveradio #radio #news #BocaChamberRadio pic.twitter.com/fz1b5eYBqo