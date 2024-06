Justicia en Idaho: Pena de muerte para hombre que mató a su esposa

El sábado, un jurado en Idaho decidió unánimemente que Chad Daybell, un hombre previamente condenado por asesinato, debería recibir la pena de muerte.

Daybell fue hallado culpable de asesinar a su esposa y a los dos hijos menores de su novia, culminando así un caso sombrío que comenzó en 2019 con la desaparición de dos niños.

Daybell, de 55 años, se presentó en la corte vistiendo camisa y corbata, sentado en la mesa de la defensa con las manos en el regazo. Durante el veredicto, permaneció impasible y no mostró ninguna emoción al escuchar que enfrentará la pena máxima por los homicidios de Tammy Daybell, Tylee Ryan, de 16 años, y Joshua "JJ" Vallow, de 7 años.

Cuando el juez le preguntó si quería hacer una declaración, Daybell se negó.

Los miembros del jurado lo declararon culpable el jueves y decidieron la pena de muerte tras deliberar durante algo más de un día.

