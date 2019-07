“Deja salir a los niños de las jaulas”, Bieber a Trump

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de Twitter, Justin Bieber agradeció este sábado al presidente Donald Trump su gestión por el rapero A$AP Rocky, quien está prisión preventiva en Suecia tras haber sido detenido por una pelea callejera, y le pidió “mientras” que “deje salir a los niños de las jaulas”.

“Quiero que mi amigo salga.. Aprecio que haya tratado de ayudarlo, pero mientras está en eso @realDonaldTrump ¿puede también dejar que esos niños salgan de las jaulas?”, preguntó Bieber, sin dar mayores detalles.

I want my friend out.. I appreciate you trying to help him. But while your at it @realDonaldTrump can you also let those kids out of cages?

El artista se pronunció en medio del aluvión de críticas que ha enfrentado la Administración Trump por las condiciones de detención de los inmigrantes, especialmente de los menores de edad.

La polémica se encendió desde mediados de junio después de que un grupo de abogados denunciara las penosas condiciones en las que pequeños, separados de sus padres, permanecían en el centro de detención de Clint, cerca de la frontera texana con México: sin pañales, jabón, ropa limpia, cepillos de dientes o comida adecuada.

El gobernante estadounidense reveló el viernes que está en conversaciones con las autoridades de Suecia para tratar de “ayudar” al rapero A$AP Rocky.

“Vamos a hablar con Suecia, ya estamos hablando”, dijo Trump al ser preguntado por el músico estadounidense en la Casa Blanca.

“Muchos miembros de la comunidad afroamericana me han llamado, amigos míos, y han dicho: ¿Puedes ayudar?”, apuntó Trump.

Entre ellos figuran el también rapero Kanye West y su esposa Kim Kardashian, conocidos por su buena relación con el mandatario.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved!