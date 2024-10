Kamala Harris acusa a Trump de fascismo tras comentarios de John Kelly

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha calificado a Donald Trump como un "fascista", tras los recientes comentarios del ex jefe de gabinete del expresidente, John Kelly.

Durante una entrevista, Kelly reveló que Trump elogió a Adolf Hitler mientras estuvo en la Casa Blanca y priorizaba la lealtad personal sobre la Constitución estadounidense.

The American people deserve a leader who maintains certain standards about the role and responsibility of the President of the United States.



Certainly not comparing oneself, in a clearly admiring way, to Hitler.