Kamala Harris ataca a Trump en primer mitin como aspirante demócrata

La vicepresidenta Kamala Harris asumió el liderazgo de la campaña presidencial demócrata después de la sorpresiva renuncia de Joe Biden a continuar en la carrera presidencial. En un mitin celebrado en el cuartel general de la campaña en Wilmington, Delaware, Harris arremetió contra el candidato republicano, Donald Trump, afirmando: "Fui fiscal, conozco a los tipos como él".

Harris parece destinada a ser la candidata demócrata en las elecciones de noviembre. Hasta el momento, acaricia el número de delegados necesarios para ser proclamada oficialmente en la Convención Nacional Demócrata de Chicago en agosto. Además, batió récords de recaudación con 81 millones de dólares en donaciones.

President @JoeBiden’s legacy of accomplishment is unmatched in modern history. We are deeply grateful for his service. pic.twitter.com/1Z8oTym5UR