EU: Kamala Harris elige a Tim Walz como candidato a Vicepresidente

Kamala Harris eligió al Gobernador de Minnesota, Tim Walz, como compañero de fórmula y candidato a Vicepresidente en su carrera presidencial contra Donald Trump y J. D. Vance.

Walz aporta una perspectiva rural del Medio Oeste a la campaña de la demócrata, al tiempo que ha marcado objetivos de política liberal como la legalización del cannabis y el aumento de las protecciones para los trabajadores.

Walz está en su segundo mandato y sirvió 12 años en el Congreso. Con él, Harris tendrá a alguien con un historial progresista y de trayectoria probada en ganarse a los votantes blancos de la clase obrera en los estados del cinturón manufacturero.

Se prevé que la fórmula demócrata apuntale el apoyo electoral en Wisconsin, Pensilvania y Michigan, bastiones demócratas a nivel presidencial que Donald Trump derrocó en 2016 y Joe Biden devolvió en 2020.

Walz, de 60 años, era una posibilidad remota entre los aspirantes a acompañar a la actual Vicepresidenta, pues destacaban perfiles como los Gobernadores de Pensilvania y Kentucky, Josh Shapiro y Andy Beshear, respectivamente. Además del senador de Arizona y ex astronauta Mark Kelly.

BREAKING: Minnesota Gov. Tim Walz will be the Democratic VP candidate, alongside Kamala Harris. Walz forged a reputation as a Governor who makes good policy happen. Last year he signed a law guaranteeing free breakfast and lunch for all Minnesota students. And that's not all 🧵 pic.twitter.com/i1GEzfmI6r

El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, es un veterano militar y partidario de los sindicatos que ayudó a promulgar una ambiciosa agenda demócrata para su estado, que incluye amplias protecciones para el derecho al aborto y generosa ayuda a las familias.

Adquirió una mayor visibilidad nacional desde la sesión legislativa de 2023 que él considera una de las más importantes y productivas en la historia del estado. Fue elegido presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas en diciembre.

Ha sido a menudo un defensor de Joe Biden y Kamala Harris, y ha aparecido cada vez con más frecuencia en la televisión nacional.

Walz ganó el primero de seis mandatos en el Congreso en 2006 en un distrito mayoritariamente rural del sur de Minnesota y utilizó su cargo para defender los derechos de los veteranos.

I'm thrilled to see Tim Walz join the Democratic ticket.



From providing free meals for schoolkids to implementing paid family leave in Minnesota, he's about doing good in all the ways you can.



He'll be an incredible partner to our first woman president. Let's go win this. pic.twitter.com/gH32Xq1Nco