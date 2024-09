Kamala Harris lanza campaña inspirada en Taylor Swift

Kamala Harris ha lanzado una campaña presidencial para 2024 inspirada en la superestrella del pop, Taylor Swift, quien recientemente expresó su apoyo a la vicepresidenta.

El Comité Nacional Demócrata ha debutado con una campaña visual en Times Square, Nueva York, mostrando a Harris con el lema “Estamos en nuestra era Kamala”, un guiño a la exitosa canción de Swift "Look What You Made Me Do" del álbum "Reputation" (2017), reporta People.

La cantante comunista Taylor Swift respalda oficialmente la carrera presidencial de Harris con esta publicación de Instagram. pic.twitter.com/jfZiqvedQB — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) September 11, 2024

La estrategia se implementó tras el respaldo público de Swift, quien anunció su apoyo a Harris y a Tim Walz en las próximas elecciones presidenciales a través de Instagram.

Swift, famosa por su influencia en el ámbito político y social, destacó que votará por Harris debido a su defensa de los derechos y su liderazgo firme. La cantante expresó: "Creo que Harris es una líder talentosa y de mano firme, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma y no por el caos".

El respaldo de Swift ha tenido un impacto significativo, generando un aumento de más de 400,000 nuevos votantes en menos de 24 horas, según diversos medios estadounidenses. Para capitalizar el apoyo, la campaña de Harris-Walz ha comenzado a vender pulseras de amistad, una referencia a los "swifties", los seguidores leales de Taylor Swift.

En contraste, Donald Trump ha intentado capitalizar el fenómeno Swift con su propia versión de la camiseta del Eras Tour de Swift, modificada para promocionar su lema "Make America Great Again".

(Con información de Reforma)