Kamala Harris y Liz Cheney unen fuerzas para denunciar a Donald Trump

En un sorprendente acto político, la vicepresidenta Kamala Harris y la republicana Liz Cheney se unieron el jueves en la ciudad donde se originó el Partido Republicano para advertir sobre el peligro que representa Donald Trump para la democracia estadounidense.

Harris hizo un llamado a la unidad de todas las personas, independientemente de su afiliación política, para rechazar a Trump, quien, según ella, "se negó a aceptar los resultados de las elecciones de 2020".

On January 6, Donald Trump incited an attack on our nation’s democracy because he didn’t like the outcome of the election. Armed with weapons and animated by Trump’s lies, insurrectionists invaded the United States Capitol in an attempt to overturn a lawful election.



