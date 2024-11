Kamala Harris moviliza votantes en evento clave con apoyo de Barack Obama

Kamala Harris congregó el martes a miles de votantes en un estadio abarrotado, mientras el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama energizaban a millones más a nombre de Harris dentro de otro recinto, durante una jornada diseñada para demostrar la vitalidad y alcance de la siempre cambiante coalición de la virtual candidata presidencial demócrata.

“Siento esperanza”, dijo Obama ante la Convención Nacional Demócrata en Chicago apenas minutos después de que su esposa declarara ante esa misma multitud que “hay algo maravilloso y magnífico en el aire ¿cierto?”.

Governor Walz doesn’t just have the experience to be vice president, he has the values and the integrity to make us proud. And as we saw last night, @KamalaHarris and @Tim_Walz make a great team.



