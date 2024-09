Kamala Harris promete un "nuevo camino" en su campaña presidencial de EU

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que los electores están listos para un “nuevo camino hacia adelante” en la primera entrevista televisiva de su campaña presidencial, acompañada de su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Durante la entrevista con Dana Bash de CNN, Harris destacó su prioridad de fortalecer a la clase media, lo que considera esencial para el futuro del país.

Harris aprovechó esta oportunidad para acallar críticas sobre su falta de apariciones en medios no controlados, y definir su estrategia de campaña, de cara a un debate crucial con el expresidente Donald Trump, programado para el 10 de septiembre.

Esta entrevista también representa un riesgo, ya que llega en un momento clave tras la salida del presidente Joe Biden de la campaña y la reciente Convención Nacional Demócrata.

CNN's Dana Bash: "You have been vice president for three and a half years. The steps that you're talking about now, why haven't you done them already?"



Kamala Harris: "First of all, we had to recover as an economy, and we have done that." pic.twitter.com/4AJpDKTuq9