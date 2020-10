EEUU: Kamala Harris suspende eventos de campaña por Covid-19

Delaware.- Kamala Harris, la candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, suspenderá su participación en persona en eventos de campaña hasta el lunes, luego que dos personas asociadas con la campaña dieron positivo de Covid-19.

La campaña presidencial de Joe Biden dijo el jueves que el candidato no estuvo expuesto, aunque él y Harris se pasaron varias horas juntos en Arizona el 8 de octubre. Ambos dieron negativo por coronavirus varias veces desde entonces.

Es el primer incidente de coronavirus en la campaña de Biden, luego de meses de cuidadosas precauciones de salud que provocaron las burlas del presidente Donald Trump, incluso después de un brote en la Casa Blanca que incluyó al presidente y la primera dama Melania Trump. La cautelosa reacción de la campaña demócrata resalta de nuevo las diferencias en cómo los campos rivales han enfocado la pandemia, tanto en términos de la respuesta gubernamental preferida como en los protocolos personales de los candidatos.

Both the crew member and the staff member were wearing N95 masks at all points they were near me, and our doctors believe that we were not exposed under CDC guidelines. Out of an abundance of caution, I will cancel travel through Sunday and continue to campaign virtually.