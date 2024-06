Reaparece Kate Middleton en desfile por cumpleaños Carlos III

El Reino Unido celebró este sábado el cumpleaños del rey Carlos III con un majestuoso desfile militar que marcó la primera aparición pública de la princesa de Gales, Kate Middleton, desde su diagnóstico de cáncer.

El evento, conocido como Trooping the Color, simbolizó estabilidad para la monarquía tras meses de tratamientos médicos tanto para el rey como para Kate.

La princesa de Gales, quien anunció progresos en su tratamiento contra el cáncer el viernes, se unió a la familia real en el balcón del Palacio de Buckingham, donde presenciaron un sobrevuelo de aviones militares para culminar las celebraciones.

Este fue su primer acto público desde diciembre, luego de revelar en marzo que estaba recibiendo quimioterapia.

