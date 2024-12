Kate Middleton inaugura la temporada navideña con altruismo y estilo

Kate Middleton dio inicio a las festividades navideñas como anfitriona del cuarto servicio anual Together at Christmas, un evento con un significado especial este año tras su reciente recuperación de un diagnóstico de cáncer y una cirugía abdominal importante.

Este viernes, Kate, de 42 años, llegó a la icónica Abadía de Westminster en Londres para el concierto navideño.

Lució un elegante abrigo rojo diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen, adornado con un distintivo lazo negro en el cuello. Complementó su estilo con pendientes de perlas, botas negras y su característico cabello con movimiento.

Antes del inicio del evento, Kate saludó a voluntarios y colaboradores.

La salida marcó la segunda aparición pública de Kate de la semana, tras dar la bienvenida al emir de Qatar al Reino Unido, lo que ha marcado otro paso en su regreso gradual a los deberes reales después de completar el tratamiento contra el cáncer que comenzó en febrero.

El servicio no solo celebró la temporada navideña, sino también los valores que esta representa. Cada uno de los mil 600 asistentes recibió una carta escrita por la princesa, en la que destacaba la importancia del amor, la bondad y la empatía.

En sus palabras, Kate subrayó cómo estas fechas nos invitan a reflexionar sobre aquello que nos conecta como comunidad:

An evening to come together and celebrate this festive season as the Together at Christmas Carol Service returns to Westminster Abbey.



Shining a light on individuals from all over the UK who have shown love, kindness and empathy towards others in their communities. pic.twitter.com/tsq0kNUHq5