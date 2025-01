Kate Middleton visita hospital donde logró superar el cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, realizó una visita al hospital The Royal Marsden en Londres, donde tuvo la oportunidad de expresar su sincero agradecimiento al equipo médico que la cuidó durante su tratamiento contra el cáncer el año pasado.

A sus 43 años, Middleton lució un elegante abrigo marrón a cuadros sobre un vestido burdeos mientras recorría las instalaciones del hospital.

Durante su visita, conversó con médicos, enfermeras y pacientes, compartiendo su experiencia personal y destacando la importancia del apoyo y la dedicación del personal de salud, según informó el Daily Mail.

Durante la visita, la princesa británica se mostró cercana y empática al interactuar con pacientes que recibían quimioterapia. A una mujer en tratamiento le preguntó:

Además de expresar su gratitud, Middleton reflexionó sobre el impacto emocional y físico del tratamiento.

El hospital Royal Marsden fue donde Middleton recibió quimioterapia preventiva tras una cirugía abdominal en enero de 2024, que reveló la presencia de cáncer. Su tratamiento concluyó exitosamente en septiembre del mismo año.

En reconocimiento a su experiencia y compromiso, Kate fue nombrada junto a su esposo, el príncipe William, patrona real conjunta del Royal Marsden NHS Foundation Trust, un título previamente ostentado por la princesa Diana.

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.



My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.



