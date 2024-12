Keir Starmer insta a Trump a respaldar a Ucrania frente a Rusia

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, instó este miércoles al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a brindar apoyo continuo a Ucrania en el contexto de la invasión rusa iniciada el 24 de febrero de 2022.

Este llamado ocurre tras las críticas de Trump hacia la política de la Administración de Joe Biden, particularmente por permitir el uso de misiles estadounidenses en territorio ruso.

