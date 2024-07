Keir Starmer promete esperanza tras era conservadora en el Reino Unido

El nuevo primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se comprometió a revertir la desesperanza que creció durante los 14 años de gobierno conservador, anunciando una urgente misión de renovación nacional tras la contundente victoria de su Partido Laborista.

A pesar de las grandes esperanzas de Starmer, este será un desafío bastante difícil.

El aumento de la pobreza, el deterioro de las infraestructuras, el estancamiento económico y la sobrecarga del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) han contribuido a un descontento generalizado y a las quejas sobre un "Reino Unido roto".

Starmer afirmó que si bien llevará tiempo, su gobierno logrará que el NHS ’vuelva a ponerse en pie’, protegerá las fronteras, mejorará la seguridad pública y reducirá las facturas de electricidad, al tiempo que impulsará la producción nacional de energía limpia.

Entre las decenas de personas que se juntaron para presenciar el cambio de gobierno, se encontraba David McKeever, quien comentó que Starmer debía proporcionar lo más rápido posible los detalles de sus planes, los cuales a menudo faltaron durante la campaña.

