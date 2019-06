Exjugador de la NFL es hallado culpable de abusar de una indigente

Agencia

CALIFORNIA.- Un tribunal de San Diego, California, halló culpable al exfutbolista profesional Kellen Winslow II, por la violación de una mujer sin hogar de 58 años, reporta KTLA. El otrora jugador de la NFL espera ahora por otros dos fallos, por delitos sexuales que involucran a una menor de 17 años y una autoestopista.

De acuerdo a RT, la violación de la indigente, según determinó el tribunal, tuvo lugar en la ciudad de Encinitas, California, en mayo de 2018. La agraviada afirmó que Winslow la atacó después que ella le aceptara una invitación a tomar café.

La autoestopista, de 54 años, sostuvo que fue violada por el exdeportista en el estacionamiento de un centro comercial de esa misma ciudad.

Después que se divulgaran esas noticias, así como otras dos acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Winslow, otra mujer lo acusó asimismo de violación. La presunta víctima, no identificada, aseguró que el incidente ocurrió en 2003, cuando ella aún no había alcanzado la mayoría de edad.

Según precisa el medio, Winslow, exfutbolista de los equipos de Cleveland, Tampa Bay, New England y New York Jets, podría pasar el resto de su vida entre rejas en caso de ser declarado culpable de todas estas acusaciones. No obstante, sus abogados aseguran que las declaraciones de las presuntas víctimas fueron fabricadas con fines lucrativos. Por su parte, las cinco mujeres que hoy lo acusan aseguran que cuando conocieron a Winslow no estaban al tanto de que fuese una celebridad.