Khalid Sheikh Mohammed, autor intelectual 11S, acepta declararse culpable

Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el principal conspirador de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha aceptado declararse culpable, según informó el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Este movimiento legal podría finalmente resolver un caso que ha marcado la historia de Estados Unidos y gran parte de Oriente Medio durante más de dos décadas.

Junto con Mohammed, dos cómplices, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, también planean declararse culpables la próxima semana ante la comisión militar en la prisión de Guantánamo, Cuba.

Khalid Sheikh Mohammed and his accomplices should face the total weight of justice, not be given a plea deal. This is a slap in the face to every 9/11 victim, survivor, and their families. pic.twitter.com/FC8lQ33AhU